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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine yeniden açıldı

Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine yoğun sisin etkisini yitirmesinin ardından kuzey-güney yönünde yeniden açıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 15:38, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:40
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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine yeniden açıldı

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 06.17 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ve adalar hatlarında sefer yapan GESTAŞ AŞ de boğazda gece başlayıp sabah etkisi yoğunlaşan ve görüş mesafesinin iyice azalmasına neden olan sis nedeniyle söz konusu iki hatta feribot seferlerine ara verdi.

GESTAŞ AŞ yaptığı duyuruda, sisin etkisini kısmen yitirmesinin ardından Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerin saat 10.30, Çanakkale-Eceabat hattında ise saat 12.00 itibarıyla yeniden başladığını belirtti.

Seferlerin Eceabat'tan çift saatlerde, Çanakkale'den ise tek saatlerde yapılacağı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı, sisin etkisini yitirmesiyle kuzeyden güneye saat 15.00'te transit geçişlere yeniden açıldı.

Transit geçişin, planlı çalışmanın tamamlanmasının ardından güney-kuzey yönünde yapılabileceği bildirildi.

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