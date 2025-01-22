'Umreye götüreceğim' dedi, 32 kişiyi dolandırdı! 25 milyonluk vurgun

İstanbul Bahçelievler'de seyahat acentesi sahibi olan Hüseyin K. çok sayıda vatandaşı 'umreye götüreceğim' vaadiyle kandırdı, ücretlerini almasına rağmen umreye götürmedi. Umreye gitmeyi beklerken dolandırıldıklarını fark eden vatandaşlar adliyeye gitti. Şikayet üzerine Hüseyin K. hakkında soruşturma başlatıldı.

96 YILDAN 320 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Sabah'ın haberine göre;

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Hüseyin K. ve birlikte hareket ettiği belirlenen Okan K., Resul K. ve Songül K. hakkındasuçundan ayrı ayrı 96 yıldan 320 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede Hüseyin K.'nın 32 mağdurdan toplamda yaklaşık 25 milyon TL haksız kazanç elde ettiği kaydedildi. Suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin K.'nın "Mağdur olan kim varsa parasını vereceğim" dediği belirtildi.