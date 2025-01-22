Son 2 haftada 240 terör örgütü mensubu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X üzerinden yaptığı paylaşımda Gürz-39 ve 40 operasyonları kapsamında 240 şüpheli terör mensubunun yakalandığını açıklayarak, "Terörsüz Türkiye" hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya ayrıca şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Afyonkarahisar, Ağrı, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Muğla, Osmaniye ve Ordu'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, Terör örgütünün gençlik ve ideolojik yapılanmaları içerisinde bulundukları, Örgüte finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.