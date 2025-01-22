Bodrum'un göbeğinde hortum paniği

Kısa süreli endişeye neden olan hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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