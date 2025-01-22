Bodrum'un göbeğinde hortum paniği
Bodrum'da kıyıya yakın bir noktada etkili olan hortum endişe yarattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 08:26, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:58
Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 20.00 sıralarında kıyıya yakın bir noktada hortum meydana geldi
Kısa süreli endişeye neden olan hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Hortum, bir süre deniz üstünde görüldükten sonra dağılarak gözden kayboldu.