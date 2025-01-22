Benzinle sobayı tutuştururken felaketi yaşadı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tutuşturmak için sobaya benzin döken 75 yaşındaki Ali Rıza Bayraktar alevlerin parlamasıyla felaketi yaşadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 08:49, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:50
Olay saat 18.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çaylıca Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan ve sobayı tutuşturmak için benzin döken Ali Rıza Bayraktar, alevlerin parlaması nedeniyle vücudunun çeşitli yerleri yanarak ağır yaralandı.
Yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Rıza Bayraktar, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.