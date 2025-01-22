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Hazine'den 34,3 milyar TL'lik tahvil satışı

Hazine, iki tahvil ihalesinde toplam 34,3 milyar TL'lik satış gerçekleştirdi. TÜFE'ye endeksli ve değişken faizli tahvillerin ihraç detayları, yüksek talep ve farklı faiz oranlarıyla dikkat çekti. İhalelerle birlikte Hazine'nin finansman hedeflerine bir adım daha yaklaştığı görülüyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 08:58, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 08:59
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Hazine'den 34,3 milyar TL'lik tahvil satışı

Hazine, gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde toplamda 18 milyar 706,1 milyon TL'lik satış yaptı. İhaleler öncesinde rekabetçi olmayan teklif (ROT) yoluyla gerçekleştirilen 15,6 milyar TL'lik satış da dahil edildiğinde, toplam satış miktarı 34 milyar 306,1 milyon TL'ye ulaştı.

TÜFE endeksli tahvil ihalesine 8 milyar TL'lik teklif

3 yıl (1.057 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesine 8 milyar 652 milyon TL'lik teklif geldi. Bu ihale sonucunda net satış 5 milyar 810,8 milyon TL, nominal satış ise 5 milyar 975 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tahvil, 6 ayda bir yüzde 1,50 oranında reel kupon ödemesi sunuyor. Reel basit faiz oranı ortalama yüzde 5,14 olarak kaydedilirken, reel bileşik faiz oranları yüzde 5,05 ile yüzde 5,78 arasında değişti ve ortalama yüzde 5,20 seviyesinde belirlendi. Tahvilin minimum fiyatı 95 bin 779 TL, ortalama fiyatı ise 97 bin 252 TL oldu. Valör tarihi 22 Ocak 2025, geri ödeme tarihi ise 15 Aralık 2027 olarak açıklandı.

6 yıl faizli tahvil ihalesinde 30,29 milyar TL'lik talep

6 yıl (2.275 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde toplam 30,29 milyar TL'lik talep oluştu. Net satış miktarı 12 milyar 895,3 milyon TL olarak gerçekleşirken, nominal satış 13,65 milyar TL oldu.

Bu ihalede dönemsel faiz oranları yüzde 22,39 ile yüzde 23,41 arasında değişiklik gösterdi ve ortalama yüzde 23,06 olarak belirlendi. Tahvilin minimum fiyatı 93 bin 253 TL, ortalama fiyatı ise 94 bin 471 TL seviyesinde oluştu. Yeniden ihraç edilen bu tahvilin valör tarihi 22 Ocak 2025, itfa tarihi ise 16 Nisan 2031 olarak açıklandı.

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