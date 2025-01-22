Pos cihazıyla tefecilik yapıp yakalandılar
Adana'da POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 09:23, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:24
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerinde komisyon karşılığında POS cihazıyla kredi kartlarından işlem yapılmış gibi gösterilip nakit para verildiği bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenlenen adresteki POS cihazı, 225 kredi kartı ödeme belgesi ve 3 alacak defteri incelendi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürdü.