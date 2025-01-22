Pos cihazıyla tefecilik yapıp yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerinde komisyon karşılığında POS cihazıyla kredi kartlarından işlem yapılmış gibi gösterilip nakit para verildiği bilgisine ulaştı.

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