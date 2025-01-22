Sokak ortasındaki tartışmada kan aktı! O anlar kamerada

Tokat Cumhuriyet Mahallesinde yaşayanlar gece saatlerinde gelen silah sesiyle şoke oldu. İddiaya göre O. Ç. ve M. E. isimli şahıslar cadde üzerindeki bir aracın başında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARACINA BİNDİ, OLAY YERİNDEN KAÇTI

Belindeki silahı çıkaran O. Ç., kavga ettiği M.E.'nin bacaklarına ateş etti. Olay sonrası aracına binen O. Ç. olay yerinden uzaklaştı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. M.E. olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ateş etme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.