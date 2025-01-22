2025 yılı KPSS takvimi açıklandı!

"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2025 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi" belirlendi.

Buna göre, 2025 KPSS-1 yerleştirme döneminde kurumlarca kadro talepleri 24 Mart-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında bildirilecek, adaylar yerleştirme tercihlerini ise 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapacaktır.

2025-2 yerleştirme döneminde ise kamu kurumları kadro taleplerini 29 Eylül-17 Kasım 2025 tarihleri arasında iletecek, adaylar tercihlerini ise 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapacaktır.