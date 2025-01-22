Dolar 35,65 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,6270 35,6280 35,6490 35,6500 Avro 37,0020 37,0030 37,1450 37,1460 Sterlin 43,7300 43,8300 43,9650 43,9750 İsviçre frangı 39,1700 39,1800 39,3200 39,3300 ANKARA ABD doları 35,5970 35,6770 35,6190 35,6990 Avro 36,9620 37,0420 37,1050 37,1850 Sterlin 43,6700 43,8800 43,9050 44,1150