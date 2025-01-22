Dolar 35,65 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 35,65 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 17:44, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 18:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,6270
|35,6280
|35,6490
|35,6500
|Avro
|37,0020
|37,0030
|37,1450
|37,1460
|Sterlin
|43,7300
|43,8300
|43,9650
|43,9750
|İsviçre frangı
|39,1700
|39,1800
|39,3200
|39,3300
|ANKARA
|ABD doları
|35,5970
|35,6770
|35,6190
|35,6990
|Avro
|36,9620
|37,0420
|37,1050
|37,1850
|Sterlin
|43,6700
|43,8800
|43,9050
|44,1150