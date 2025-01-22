Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ve 2024'ün tamamına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet oldu. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,6 artarak 36 bin 657 adede yükseldi. Böylece ocak-aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısı yüzde 13,4 artışla 2 milyon 562 bin 159 adet olarak gerçekleşti.

Toplam taşıt sayısı 31,3 milyonun üzerinde

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı aralık ayı sonu itibarıyla 31 milyon 301 bin 389 oldu.

Aralık sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20,0'ını motosiklet, yüzde 15,0'ını kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

10 araçtan 6'sı benzinli

2024'te trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 adet otomobilin yüzde 60,8'i benzinli, yüzde 16,7'si hibrit, yüzde 11,3'ü dizel, yüzde 10,2'si elektrikli ve yüzde 1,0'ı LPG'lidir. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 232 bin 458 adet otomobilin ise yüzde 34,1'i dizel, yüzde 31,9'u LPG'li, yüzde 30,2'si benzinli, yüzde 2,4'ü hibrit ve yüzde 1,1'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 adet otomobilin yüzde 33,1'i 1300 ve altı, yüzde 22,3'ü 1401-1500, yüzde 15,1'i 1301-1400, yüzde 12,4'ü 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

En çok gri renk tercih edildi

2024'te trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 adet otomobilin yüzde 38,5'i gri, yüzde 26,2'si beyaz, yüzde 13,1'i siyah, yüzde 11,2'si mavi, yüzde 5,6'sı kırmızı, yüzde 3,1'i yeşil, yüzde 0,8'i sarı, yüzde 0,7'si turuncu ve yüzde 0,5'i kahverengi renkli tercih edildi.