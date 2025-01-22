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Herkesin gözü önünde yaptı! Anne bebeğini çöpe atıp kaçtı

İstanbul'da anne, 1,5 yaşındaki çocuğunu çöpe attı. Anne olay yerinden kaçarken baba "Bu benim kızım" deyip çocuğu çöpten almaya çalıştı, çevredekiler babaya izin vermedi. Olayla ilgili gerçek ise yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 10:23, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:25
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Herkesin gözü önünde yaptı! Anne bebeğini çöpe atıp kaçtı

Olay İstanbul Esenyurt'ta dün yaşandı. Vatandaşlar, 1,5 yaşlarındaki kız çocuğunun çöpün içinde olduğunu görünce polise ihbarda bulundu.

Çok sayıda ekip olay yerine geldi. Bu sırada bir adam, "bu benim kızım" diyerek çocuğu çöpten almaya çalıştı.

ÇEVREDEKİLER BABAYA İZİN VERMEDİ

Çevredeki vatandaşlar ise bu duruma izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak çocuğu ambulansa aldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmaların ardından çocuğun annesi Ayşe D. 'nin çocuğu çöpe attığı tespit edildi. Anne gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Annenin psikolojik sorunları olduğu, çöpün yanında çocuğu almak isteyen adamın ise babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

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