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Maltepe'de depo yangını! Alevler tüm binayı sardı

Maltepe'de bulunan 2 katlı polyester deposunun bodrum katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken depo kullanılamaz hale geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 10:33, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:09
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İstanbul Maltepe'de saat 08.00 sıralarında 2 katlı bir depo alevlere teslim oldu. Polyester ürünlerinin bulunduğu deponun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleriyse çıkan yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken depo kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

"BİZ DE ALEVLERİ GÖRÜNCE GELDİK"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaş Ayhan Aydoğdu, "İtfaiye ekipleri geldi. Çalışma başlattı. Biz de alevleri görünce geldik. Yangın, bodrum katta çıkmış. Üstlere sıçramış" diye konuştu.

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