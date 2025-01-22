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Yerli turist 3. çeyrekte 205 milyar lira harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024'ün 3. çeyreğinde yüzde 79,7 artarak 204,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Harcamada en yüksek pay yeme içmeye harcandı. Seyahat başına yapılan ortalama harcama 7 bin 977 TL oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 10:35, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:37
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Yerli turist 3. çeyrekte 205 milyar lira harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 3. çeyrek hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan 3. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 20 milyon 453 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8 artarak 25 milyon 684 bin olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 224 milyon 68 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,7 gece oldu.

Seyahat başına 7 bin 977 lira harcama

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,7 artarak 204 milyar 883 milyon 376 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 83,8'ini 171 milyar 783 milyon 134 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 16,2'sini ise 33 milyar 100 milyon 241 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 7 bin 977 TL oldu.

En fazla pay yeme içmeye

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 30,1 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 20,7 ile konaklama harcamaları ve yüzde 20,6 ile ulaştırma harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 70,6, konaklama harcamalarında yüzde 71,4 ve ulaştırma harcamalarında ise yüzde 57,9'luk artış görüldü.

Seyahatte öncelik yakınları ziyarette

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 47,9 ile ilk sırada yer aldı.

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 47,3 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 2,2 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 135 milyon 889 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 46 milyon 340 bin geceleme ile kendi evi yer alırken, otel 24 milyon 19 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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