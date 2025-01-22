Taksiciler arasındaki silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir taksi durağında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tepeköy Meydanı'ndaki taksi durağında M.A. (26) ile Abdullah Altuntaş (32) arasında kavga çıktı.

Kavgayı duyan M.A'nın babası S.A. (57) durağa gelerek yanındaki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte Abdullah Altuntaş, M.A. (30) ve A.K. (37) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Altuntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis S.A'yı gözaltına aldı.

S.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, taksisinde şoförlük yapan kişinin bir süredir karşı taksi durağındaki taksici Altuntaş ile çalışmaya başladığını, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını, dün gece Altuntaş'ın arayarak oğlu M.A'yı öldüreceğini ifade ettiğini söylediği öğrenildi.