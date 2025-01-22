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Bakanlıktan 101 milyon lira ceza alan emlakçılar: Ceza ev sahiplerine kesilmeli

Ev ilan fiyatlarında fahiş artış yapan bin 12 emlak işletmesine toplamda 101 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu uygulamaya tepki veren emlakçılar, müşterilerinin istediklerini yapmakla yükümlü olduklarını vurgulayarak tepkilerini, "Ceza kesilecekse, ev sahiplerine kesilmeli!" diyerek ortaya koydu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 11:03, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:06
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Bakanlıktan 101 milyon lira ceza alan emlakçılar: Ceza ev sahiplerine kesilmeli

Emlak sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışının önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı tarafından alınan önlemler son dönemde sıklıkla gündeme geliyor. Bu uygulamalar dahilinde 1012 şirkete kesilen cezalar toplamı 101 milyon 200 bin liraya ulaşınca, sektör temsilcileri de tepki gösterdi.

Fahiş fiyat artışında asil sorumlunun ev sahibi olduğunu söyleyen Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, cezaların haksız yere emlakçılara kesildiğini iddia etti ve "Ceza kesilecekse, ev sahiplerine kesilmeli!" dedi.

"Nihai kararı ev sahibi verir"

Emlak danışmanlarının görevinin bir evin değeri konusunda araştırma yapıp ev sahibini bilgilendirmek olduğunu, fakat fiyat konusunda nihai kararın ev sahibine ait olduğunu vurgulayan Çağlar, emlakçıların ilan fiyatları üzerinde herhangi bir inisiyatifi olmadığını belirtti.

Ev sahiplerinin, ekonomideki spekülatif gelişmelere dayanarak fiyat artırdığına dikkat çeken Çağlar, "Bir söylenti çıktı; banka kredileri düşecek denildi. Hemen ardından ev sahipleri fiyat artırmaya başladı. Bizim bu artışlarla hiçbir ilgimiz yok. Hatta maaş zamları gibi ekonomik gelişmeler de kira fiyatlarını tetikliyor. Memur maaşlarına zam haberlerinden sonra bile ev sahipleri yüzde 50'ye varan oranlarda kira artışı yaptı" ifadelerini kullandı.

"Göç alan şehirlerde kiralık ev bulmak zorlaşıyor"

Antalya'da konut fiyatlarının yüksekliğine de değinen Çağlar, şehirdeki yoğun göç ve inşaat sektörünün yavaşlamasının kira ve satış fiyatlarını artırdığını ifade ederek, şu ifadelere yer verdi: "Antalya, dünyanın her yerinden göç alıyor. Bu durum kiralık ev bulmayı zorlaştırıyor. Şu anda şehirde en düşük kira bedeli 12-13 bin TL civarında. Bölgeye ve denize yakınlığa göre bu rakamlar daha da artıyor."

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