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2025-YDS/1 başvuruları başladı

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1), 9 Mart 2025 tarihinde uygulanacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 11:25, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:29
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2025-YDS/1 başvuruları başladı

2025-YDS/1: Başvuruların Alınması

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1), 9 Mart 2025 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 22 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YDS/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2025-YDS/1: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

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