'Kız meselesi' 19 yaşındaki genci hayatından etti
Gaziantep'te 17 yaşındaki Efe Görkem Y., kız meselesi yüzünden husumet yaşadığı Mehmet Yasin Deveci'yi bıçaklayarak öldürdü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 11:34, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:36
Olay, dün akşam saatlerinde Fidanlık Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında kız meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan Efe Görkem Y. ile Mehmet Yasin Deveci, parkta buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Efe Görkem Y., Mehmet Yasin Deveci'yi sırtından bıçakladı. İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Deveci kurtarılamadı. Deveci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan gözaltına alınan Efe Görkem Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.