'Kız meselesi' 19 yaşındaki genci hayatından etti

Efe Görkem Y., Mehmet Yasin Deveci'yi sırtından bıçakladı. İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Deveci kurtarılamadı. Deveci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan gözaltına alınan Efe Görkem Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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