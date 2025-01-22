Yangında 12'nci kattan atlayan Şevval, kararını böyle vermiş

Bartın'da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün yangında 76 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de garson olarak çalışmaya başladı. Yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12'nci kat penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Şahin'in tedavisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

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