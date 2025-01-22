Sürücü koltuğundayken üzerine gübre kamyonu devrildi

Otomobilde sıkışan sürücü Saygılı, ekipler tarafından güçlükle araçtan çıkartıldı. Gülşen Saygılı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Hafif yaralı kamyon şoförü Şahin Karataş da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye sevk edildi.

Bu sabah saatlerinde Hamza Taş Caddesi ile Süleyman Demirel Bulvarı'nın birleştiği eski Varsak Belediyesi'ndeki kavşakta kent merkezine ilerleyen Şahin Karataş'ın kontrolünden çıkan gübre yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, durakta yolcu bekleyen halk otobüsüne çarptı.

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