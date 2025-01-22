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Hadise'den Ahmet Çakar'a dava açtı

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisine hakaret eden spor yorumcusu Ahmet Çakar'a ve Beyaz TV'ye dava açtı. Çakar'ın 'Terbiyesiz ve görgüsüz bir kadın' ifadelerini kullandığı Hadise, bu sözlerden dolayı Çakar'a 50 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 13:00, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:05
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Ünlü şarkıcı Hadise kendisine "Terbiyesiz ve görgüsüz bir kadın" ifadelerini kullanan spor yorumcusu AHmet Çakar ve "Söylemezsem Olmaz" programından Bilal Özbilge, Bilal Özcan, Pınar Eliçe, Didem Delen ile birlikte Beyaz TV'ye Reza Zarrab düğünü üzerinden kişilik hakları ihlal edildiği gerekçesiyle 50'şer bin lira tazminat davası açtı.

Ünlü şarkıcı Hadise, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olmuş ve geçmişte yaşadığı bir ilişkiye yönelik çarpıcı ifadeler kullanarak, isim vermeden yönelttiği suçlamalara yanıt eski erkek arkadaşı Sinan Akçıl'dan gelmişti.

'TERBİYESİZ, VAROŞ, KEZBAN'

Çakar, Hadise'nin terbiyesiz ve görgüsüz olduğuna yönelik düşüncülerinin vurguladığı konuşmasında, "Hadise terbiyesiz bir kadınmış. Hadise görgüsüz bir kadınmış. İnsanların zaman zaman bu birliktelikleri esnasında topluma aykırı gelecek bazı alışkanlıkları, bazı sözleri, bazı resimleri bazı icraatları olur. O programa Sinan Akçıl çıksaydı ve deseydi ki, Hadise'nin şunları şunlarını gördüm ki bu Hadise'yi yerinden zıplatacak şeyler olsun. Özel hayatla ilgili adamlıkta var mıdır veya kadınlıkta, dürüstlükte var mıdır falan deseydi. Kırbaççı gibi oldum, en büyük zevki sevişirken kırbaç yemekti deseydi herkes ayağa kalkardı. 10 yıl sonra şu konuşmadan ne kadar varoş ve Kezban olduğunu anlamış oluyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BEYAZ TV VE EKİBİNE DE DAVA AÇTI

Geçtiğimiz günlerde ABD'de Miami'de 3 gün 3 gece sürmesi ile epey gündem olan düğünüyle eski milli yüzücü Dilara Altıntop ile evlenen Reza Zerrab, magazin programlarında uzun süre gündem olmuş, Beyaz TV'de yayın yapan 'Söylemezsem Olmaz Programı' söz konusu olayı 'Hadise ve Reza'nın İhanet Dosyası Açıldı' sözleriyle ele alarak yorumlarda bulunmuştu. Hadise, Reza Zarrab'ın düğünü üzerinden kişilik haklarının ihlal edildiğini öne sürerek Beyaz TV ve Söylemezsem Olmaz programı çalışanlarından 50 bin TL tazminat talep etti.

'ÖZEL HAYATA TECAVÜZ'

Şarkıcının avukatı tarafından verilen dilekçedeki "Müvekkilimizin kişilik haklarına, özel hayatına tecavüz söz konusu. Bir pop star, sistematik olarak hakaret ve iftiraya maruz kalmaktadır" sözleri dikkat çekti.

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