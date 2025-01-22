Emekli öğretmenin ipe asılı cesedi bulundu, bahçesinden mezar taşı çıktı

Derin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, evinin bahçe duvarının önünde 'Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani doğum 1952' yazılı mezar taşı bulundu.

Elazığ Karakoçan'da komşuları, yalnız yaşayan emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin'i, evinin önünde ipe asılı halde gördü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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