Emekli öğretmenin ipe asılı cesedi bulundu, bahçesinden mezar taşı çıktı
Elazığ Karakoçan'da emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin'in ipe asılı cansız bedeni evinin önünde bulundu. Evin bahçe duvarının önünde ise Derin'e ait olduğu anlaşılan mezar taşı olduğu öğrenildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 12:57, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 12:59
Elazığ Karakoçan'da komşuları, yalnız yaşayan emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin'i, evinin önünde ipe asılı halde gördü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
MEZAR TAŞI EVİNİN ÖNÜNDE GÖRÜLDÜ
Derin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, evinin bahçe duvarının önünde 'Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani doğum 1952' yazılı mezar taşı bulundu.