Davutoğlu'ndan Tanju Özcan ve Bakan Ersoy için istifa çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bolu Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"RANT ALANLARINA AYIRDIĞI MESAİYİ..."

"Milletimizin yüreği yanıyor, Bolu Belediye Başkanı ile Kültür ve Turizm Bakanı birbirini suçluyor" diyen Davutoğlu, "Bolu Belediye Başkanı, mazlum sığınmacıların suyunu kesmek yerine Bolu gibi ormanlık bir bölgede itfaiyenin müdahale kapasitesi ile ilgilenseydi; Kültür ve Turizm Bakanı da kendi şirketini de ilgilendiren Ege sahillerinin rant alanlarına ayırdığı mesaiyi turizm altyapısının rehabilitasyonuna ayırsaydı bu acılar yaşanmayabilirdi. Kendilerine biraz saygıları varsa her ikisinin de derhal istifa etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.