Davutoğlu'ndan Tanju Özcan ve Bakan Ersoy için istifa çağrısı
Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 76 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Kendilerine biraz saygıları varsa Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un derhal istifa etmesi gerekir" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bolu Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"RANT ALANLARINA AYIRDIĞI MESAİYİ..."
"Milletimizin yüreği yanıyor, Bolu Belediye Başkanı ile Kültür ve Turizm Bakanı birbirini suçluyor" diyen Davutoğlu, "Bolu Belediye Başkanı, mazlum sığınmacıların suyunu kesmek yerine Bolu gibi ormanlık bir bölgede itfaiyenin müdahale kapasitesi ile ilgilenseydi; Kültür ve Turizm Bakanı da kendi şirketini de ilgilendiren Ege sahillerinin rant alanlarına ayırdığı mesaiyi turizm altyapısının rehabilitasyonuna ayırsaydı bu acılar yaşanmayabilirdi. Kendilerine biraz saygıları varsa her ikisinin de derhal istifa etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.
Birilerinin hesap vermesi lazım!Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 22, 2025
Milletimizin yüreği yanıyor, Bolu Belediye Başkanı ile Kültür ve Turizm Bakanı birbirini suçluyor.
Bolu Belediye Başkanı, mazlum sığınmacıların suyunu kesmek yerine Bolu gibi ormanlık bir bölgede itfaiyenin müdahale kapasitesi ile ilgilenseydi;.