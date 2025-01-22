Aydınlatma direğini devirdi: 'Öksürürken çarptım' dedi

Olay, saat 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Mehmet Umul'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 VG 1741 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarparak devrildi. Sürücü ve eşi Nebahat Umul, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

'ÖKSÜRÜRKEN ÇARPTIM'

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücü Mehmet Umul'u ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırırken Umul'un polise verdiği ifadede, "Öksürürken direksiyon hakimiyetini kaybettim, çarptım" dediği öğrenildi. Kazanın ardından şok geçiren sürücünün eşi Nebahat Umul'da da aynı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin kaza tutanağını hazırlamasının ardından araç çekiciyle emniyetin otoparkına çekilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.