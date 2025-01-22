Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 13:49, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 13:52
Milli Savunma Bakanlığı X hesabı üzerinden operasyona dair açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2025
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!. pic.twitter.com/9wy91dyH3b