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Bakırköy'de özel bir liseye silahlı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy'de özel lisenin duvarına ve camına mermi isabet etmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 13:04, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 13:22
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bakırköy'de özel liseye mermi isabet etmesi olayına ilişkin araştırmasını sürdürüyor.

OKULA SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, çevrede bir süre zaman geçiren iki şüpheliden birinin okula doğru silahla ateş açtığını, diğer şüphelinin ise yere düşen boş kovanları topladığını tespit etti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Kimlikleri belirlenen şüpheliler Ş.K. ve Y.Ç'nin, aynı mahallede bir ikamete girdikleri belirlendi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 14 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Y.Ç, işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Ş.K'nin adliyedeki işlemleri ise sürüyor.

3 MERMİ İSABET ETTİ

Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'ndeki özel lisede ihbar üzerine inceleme yapan polis, okulun duvarına ve camına 3 mermi isabet ettiğini belirlemişti.

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