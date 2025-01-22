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Kartalkaya'daki yangından acı haber: Ölü sayısı 79'a yükseldi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 19:12, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 19:31
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini bildirdi

Bolu belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdürü gözaltına alındı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca dün sabaha karşı Grand Kartal Otel'de çıkan ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Bakan Tunç'tan Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasına ilişkin açıklama

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır."

Soruşturmada görevlendirilen alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelere devam ettiğini belirten Tunç, herkesi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı ve sabır diledi.

Bolu Belediyesi yanan otele 'yönetmeliğe uygun' belgesi vermiş

Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünce Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 24 Aralık 2024 tarihli başvurusuna cevaben hazırlanan "Yangın önleme ve korunma" konulu belgede, ilgili firmanın Kartalkaya mevkisinde açmak istediği 70 metrekare kapalı alan restoranın yangın güvenliği yönünden incelemelerinin tamamlandığı belirtildi.

Grand Kartal Otel'de açılmak istenen 70 metrekarelik kafe restoran için yapılan başvuru üzerine Bolu Belediyesi tarafından hazırlanan belge ortaya çıktı. 2 Ocak 2025 tarihli belgede "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur" ifadeleri yer aldı.

Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Grand Kartal Otel'de açılmak istenen 70 metrekarelik kafe restoran için 24 Aralık 2024 tarihinde başvuru yaptı. Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü tarafından başvuruya yanıt olarak hazırlanan "Yangın önleme ve korunma" başlıklı belgede, firmanın Kartalkaya bölgesinde açmayı planladığı 70 metrekarelik kapalı alan restorana ilişkin yangın güvenliği denetimlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Belgede, iş yerinde 6 kilogramlık kuru kimyevi tozlu bir yangın söndürme cihazı, kaçak akım rölesi ve acil aydınlatma sisteminin bulunduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca iş yerinde LPG gibi parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulundurulmaması gerektiği belirtildi. "Ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir" ifadeleri de vurgulandı.

"Yönetmeliğe uygun olduğu kararı verildi"

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzasını taşıyan ve "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygunluk onayı verilen 2 Ocak tarihli belgede şu bilgilere yer verildi:

"9 Temmuz 2015 tarihli 29411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'in 9'uncu kısım 1'inci bölüm 'Yangın Güvenliği Sorumluluğu' altında belirtilen 124'üncü maddesinde, 'Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip ve yöneticiler sorumludur.' 125'inci maddesinde ise 'Yangın güvenliğinin sorumlusunun belirlenmesi' ibareleri yer almaktadır. Belirtilen maddeler gereği işlem tesis edilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim."

İşte konuya ilişkin o belge

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