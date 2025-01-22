Grand Kartal Oteli'nin yangın merdivenleri görüntülendi

Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı kameraya yansıdı.

4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü. Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel'in yangın merdiveninin bina içinde olduğu görüldü.

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