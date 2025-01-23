Meteorolojiden 38 il için sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden 38 il için sağanak yağış uyarısı
Geri Ödemesiz 5.000 TL Avans!
Geri Ödemesiz 5.000 TL Avans!
Sponsorlu İçerik
Üç bakandan fahiş fiyat toplantısı
Üç bakandan fahiş fiyat toplantısı
Kartlı ödemeler yüzde 86 arttı
Kartlı ödemeler yüzde 86 arttı
Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında
Yılın ilk MGK toplantısı yapıldı: 'Kırmızı Kitap' güncellendi
Yılın ilk MGK toplantısı yapıldı: 'Kırmızı Kitap' güncellendi
Yanan otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı: Otel 'ağır hasarlı'
Yanan otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı: Otel 'ağır hasarlı'
Türkiye'nin konut satış şampiyonu: Esenyurt ilk sırada
Türkiye'nin konut satış şampiyonu: Esenyurt ilk sırada
Yangında ölenlerin cenazeleri piliç tırına mı konuldu?
Yangında ölenlerin cenazeleri piliç tırına mı konuldu?
Kartalkaya'daki yangından acı haber: Ölü sayısı 79'a yükseldi
Kartalkaya'daki yangından acı haber: Ölü sayısı 79'a yükseldi
Sinan Ateş davasında 22 sanık hakkında takipsizlik kararı
Sinan Ateş davasında 22 sanık hakkında takipsizlik kararı
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış
DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia
Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
2025-YDS/1 başvuruları başladı
2025-YDS/1 başvuruları başladı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
Ana sayfaHaberler Siyasi

Üç bakandan fahiş fiyat toplantısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan ayı öncesi fahiş fiyatların önlenmesi adına gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Zirvede, vatandaşların temel gıda ürünlerine erişimlerinde bir sorunla karşılaşmamaları amacıyla görüşmeler yapıldı. Enflasyonla mücadele konusunda hükümetin kararlılığı teyit edildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 07:30, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 07:31
Yazdır
Üç bakandan fahiş fiyat toplantısı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı dün Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ev sahipliğinde yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirilen zirvede Ramazan ayı öncesi gıda, perakende ticaret sektörlerinde alınacak tedbirler konuşuldu. Sektör temsilcileri, Gıda Komitesi'ndeki 3 bakana kendi sektörleri ile alakalı yaşadıkları sorunları anlattı. Toplantının ana temasının vatandaşların Ramazan ayında gıdaya daha uygun fiyatla ulaşması oldu.

DENETİMLER ARTACAK

Toplantıda, tarladaki fiyatlar ile market raflarındaki uyuşmayan fiyatlar için denetlemelerin artırılacağı konusu masaya yatırıldı. Tarladan çıkış ve marketlerdeki fiyatların denetlenmesinin Ramazan ayı boyunca artırılmasının yanı sıra özellikle marketlere mal tedarikinde sorun yaşanmaması için önlemler alınması ve zam konusunda hassas davranılması uyarısı yapıldı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ SUNUM YAPTI

Perakende, yumurta, gıda ve ihtiyaç maddeleri, kırmızı et, kanatlı hayvancılık, un, makarna, yağ, süt, ambalajlı su, toptancı haller ile bakliyat sektörlerinin temsilcileri sektörleriyle alakalı stok, üretim ve diğer bilgileri içeren sunumlar yaptı. Bunun yanı sıra sektör temsilcileri hem Ramazan ayı içerisinde hem de genel anlamda sektörlerinin yaşadığı sorunları anlatırken Ramazan ayında alınabilecek önlemler için önerilerde bulundu.

KAYIT DIŞILIK UYARISI

Üç bakanın yer aldığı önemli zirvede, yılın tamamında enflasyon ile mücadele konusunda hükümetin kararlılığı vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kayıt dışılığa vurguladı. Bakan Mehmet Şimşek, kayıt dışılığın azaltılarak geçit verilmemesi gerektiğini belirtti, sektör temsilcilerini bu konuda uyardı.

Herkes kendi işini yapsın

Yapılan sunumlar esnasında esnaf temsilcisi, büyük firmaların ürün çeşitliliğinin azaltılması gerektiğini ve bu çeşitliliğin rekabeti bitirdiğini söyledi. Bu anlamda firmaların bisikletten zücaciyeye, giyimden elektroniğe her alanda bulunmasının esnafı zor duruma düşürdüğü ve bu çeşitlilik sorunun giderilmesi gerektiği vurgulandı.

FIRSATÇILAR CEZALANDIRILSIN

  • İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, gıda güvenliğini tehdit eden önemli tehdidin taklit ve tağşişin olduğunu belirtirken, bunun Türk gıda sektörünün imajına zarar verdiğini söyledi. Kopuz, "Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede beklenti yönetimi konusundaki çalışmalarını çok önemsiyorum. Bu mücadelede art niyetle fırsatçılık yapanların da cezalandırılması gerekiyor. Ancak, sadece bakkal ve marketlerin değil, tarladan rafa kadar olan tüm sürecin denetlenmesinin gerektiğine inanıyorum. Sadece esnafın denetimleri etkili olmayacaktır" dedi.

Kaynak: Ali Kürşat Büyükada

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber