Üç bakandan fahiş fiyat toplantısı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı dün Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ev sahipliğinde yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirilen zirvede Ramazan ayı öncesi gıda, perakende ticaret sektörlerinde alınacak tedbirler konuşuldu. Sektör temsilcileri, Gıda Komitesi'ndeki 3 bakana kendi sektörleri ile alakalı yaşadıkları sorunları anlattı. Toplantının ana temasının vatandaşların Ramazan ayında gıdaya daha uygun fiyatla ulaşması oldu.

DENETİMLER ARTACAK

Toplantıda, tarladaki fiyatlar ile market raflarındaki uyuşmayan fiyatlar için denetlemelerin artırılacağı konusu masaya yatırıldı. Tarladan çıkış ve marketlerdeki fiyatların denetlenmesinin Ramazan ayı boyunca artırılmasının yanı sıra özellikle marketlere mal tedarikinde sorun yaşanmaması için önlemler alınması ve zam konusunda hassas davranılması uyarısı yapıldı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ SUNUM YAPTI

Perakende, yumurta, gıda ve ihtiyaç maddeleri, kırmızı et, kanatlı hayvancılık, un, makarna, yağ, süt, ambalajlı su, toptancı haller ile bakliyat sektörlerinin temsilcileri sektörleriyle alakalı stok, üretim ve diğer bilgileri içeren sunumlar yaptı. Bunun yanı sıra sektör temsilcileri hem Ramazan ayı içerisinde hem de genel anlamda sektörlerinin yaşadığı sorunları anlatırken Ramazan ayında alınabilecek önlemler için önerilerde bulundu.

KAYIT DIŞILIK UYARISI

Üç bakanın yer aldığı önemli zirvede, yılın tamamında enflasyon ile mücadele konusunda hükümetin kararlılığı vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kayıt dışılığa vurguladı. Bakan Mehmet Şimşek, kayıt dışılığın azaltılarak geçit verilmemesi gerektiğini belirtti, sektör temsilcilerini bu konuda uyardı.

Herkes kendi işini yapsın

Yapılan sunumlar esnasında esnaf temsilcisi, büyük firmaların ürün çeşitliliğinin azaltılması gerektiğini ve bu çeşitliliğin rekabeti bitirdiğini söyledi. Bu anlamda firmaların bisikletten zücaciyeye, giyimden elektroniğe her alanda bulunmasının esnafı zor duruma düşürdüğü ve bu çeşitlilik sorunun giderilmesi gerektiği vurgulandı.

FIRSATÇILAR CEZALANDIRILSIN

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, gıda güvenliğini tehdit eden önemli tehdidin taklit ve tağşişin olduğunu belirtirken, bunun Türk gıda sektörünün imajına zarar verdiğini söyledi. Kopuz, "Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede beklenti yönetimi konusundaki çalışmalarını çok önemsiyorum. Bu mücadelede art niyetle fırsatçılık yapanların da cezalandırılması gerekiyor. Ancak, sadece bakkal ve marketlerin değil, tarladan rafa kadar olan tüm sürecin denetlenmesinin gerektiğine inanıyorum. Sadece esnafın denetimleri etkili olmayacaktır" dedi.

Kaynak: Ali Kürşat Büyükada