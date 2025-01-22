Cam silerken 13. kattan düşen kadın öldü
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde cam silerken 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 14:51, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:52
Yurt Mahallesi'nde 15 katlı apartmanın 13. katında oturduğu dairenin camlarını silen Emel Atapek (53), dengesini kaybederek zemine düştü.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atapek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.