Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazına katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere gittikleri Bolu'da ilk olarak yangında hayatını kaybeden Gültekin Ailesi için taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Gültekin Ailesi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

"Canımız yandı, yüreğimiz yandı"

Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uğurlamakta olduğumuz 8 kardeşimize rabbimden kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyorum. Makamları ali olsun. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi şuheda sınıfında hepsini haşrucem eylesin. Tabi Mehmet bey benim milletvekili arkadaşım, parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar bir dostluğumuz bir kardeşliğimiz vardı. Şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız. Rabbim bizleri inşallah cennetinde de birlikte haşrucem eylesin. Canımız yandı, yüreğimiz yandı ve şu anda da bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Rabbim inşallah ebedi alemde de birlikte bizleri haşrucem eylesin. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Rabbim sabrın sonu selamettir, zaferdir temennisi ile kendilerine fatihalarımızı gönderelim.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınmıştı. 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin işletme sahibinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.