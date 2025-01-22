Geçen yüzyılda erkekler kadınlara göre 2 kattan fazla uzadı

Yangında ölenlerin cenazeleri piliç tırına mı konuldu?
Yangında ölenlerin cenazeleri piliç tırına mı konuldu?
Şimşek'ten sektör temsilcilerine 'Maliyetleri bahane etmeyin' mesajı
Şimşek'ten sektör temsilcilerine 'Maliyetleri bahane etmeyin' mesajı
Kartalkaya'daki yangından acı haber: Ölü sayısı 79'a yükseldi
Kartalkaya'daki yangından acı haber: Ölü sayısı 79'a yükseldi
Sinan Ateş davasında 22 sanık hakkında takipsizlik kararı
Sinan Ateş davasında 22 sanık hakkında takipsizlik kararı
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış
Kartlı ödemelerde rekorlar yılı: 2024'te 15,8 trilyon TL'lik işlem
Kartlı ödemelerde rekorlar yılı: 2024'te 15,8 trilyon TL'lik işlem
DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia
Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
En fazla konut nerede satıldı?
En fazla konut nerede satıldı?
2025-YDS/1 başvuruları başladı
2025-YDS/1 başvuruları başladı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
Gözler yarın açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler yarın açıklanacak 'faiz' kararında
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Mobil bankacılık dolandırıcılığı! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı
Mobil bankacılık dolandırıcılığı! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı
'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'
'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'
Özel okula yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
Özel okula yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Geçen yüzyılda erkekler kadınlara göre 2 kattan fazla uzadı

İngiltere'de yayımlanan bir araştırma, geçen yüzyılda erkeklerin boyunun kadınlarınkine göre iki kattan fazla uzadığını ortaya koydu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 15:24, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 20:47
Yazdır
Geçen yüzyılda erkekler kadınlara göre 2 kattan fazla uzadı

İngiltere merkezli The Royal Society Publishing'de yayımlanan araştırmada, dünya genelinde erkek ve kadınların geçen yüzyıldaki boy ve ağırlık değişimleri ele alındı.

Araştırmada, söz konusu değişikliklere ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), çeşitli uluslararası kuruluşlardan ve İngiltere'den elde edilen geçen yüzyıla ait veriler incelendi.

Geçen yüzyılda erkek ve kadınların boy ve ağırlığında artış görülen araştırmada, erkeklerdeki artışın kadınlarınkine göre 2 kattan fazla olduğu aktarıldı.

Araştırmada, yaşam ve eğitim süresi ve gelir durumunun dikkate alındığı İnsani Gelişme Endeksindeki her 0,2'lik artışın, kadınların boyunda yaklaşık 1,68 santimetre ve ağırlıklarında 2,7 kilogram, erkeklerin boyunda yaklaşık 4,03 santimetre ve ağırlıklarında 6,48 kilogramlık yükselişe neden olduğu ortaya kondu.

Erkeklerin, kadınlara göre uzun olmalarından dolayı enfeksiyona bağlı hastalık ve besin yetersizliğine karşı daha hassas olabileceğine dikkati çekilen araştırmada, bu nedenle de gelişimlerinin sekteye uğrayabileceğine işaret edildi.

Kadınların büyümesi, erkeklere göre çevresel zorluklardan daha az etkileniyor

Araştırmada, kadınların fiziksel boyutlarındaki gelişimin erkeklere kıyasla çevresel zorluklardan daha az etkilendiği, bu zorlukların çok olduğu şartlarda büyüyen erkeklerin ise "orantısız" şekilde daha küçük olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Bu yüzden çevresel zorlukların az olduğu şartlarda büyüyen erkek ile kadın arasındaki boy ve ağırlık farkının, bu zorlukların çok görüldüğü ortamlardakinden daha fazla olduğu belirtilen araştırmada, çevresel zorluklardan etkilenme oranının kişiden kişiye de değişkenlik gösterebileceğinin altı çizildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber