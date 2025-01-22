Kişisel verilere erişmek için yasa dışı sorgu sistemi kullanmışlar: 4 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve USOM personelinin desteğiyle Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri tespit etme ve önleme faaliyetleri kapsamında, hukuk bürolarınca vatandaşların kişisel verilerine erişim sağlamak amacıyla "Avatar/Adalet" isimli illegal sorgulama sisteminin kullanıldığı belirlenerek rapor düzenlendi.

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