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Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia

Bolu'da 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel ile ilgili ortaya atılan skandal iddia gündeme damga vurdu. İddiaya göre, otelin yangından etkilenmeyen bölümünde dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden ücret talep edildi.

Haber Giriş : 22 Ocak 2025 15:36, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:44
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya dönüştü. 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı. Otelde konaklayanlardan bazılarının çarşafları birbirine bağlayıp pencereden indiği, bazılarının ise panikle camdan atladığı ortaya çıktı.

Yangın ihbarının ardından hızla olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Aynı zamanda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından otelde mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları da başlatıldı.

"DİNLENMEK İSTEYEN AFAD EKİPLERİNDEN ÜCRET TALEP ETTİLER"

tv100 muhabiri olaya ilişkin şunları aktardı:

"76 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otelin yanında küçük bir bina var, bu otel tarafından işletiliyor. AFAD ekipleri 24 saattir burada ve dinlenmek istedi. Otel yetkililerinin bunun karşılığından onlardan ücret talep edildiği iddia edildi.

"OTELDE KONAKLAMAK İSTEYENLER VAR!"

Burası otelin yanmayan kısmı. Bugün yine resepsiyona gelen telefonlar var. Burada rezervasyon yapıp burada kalmak isteyen misafirlerin olduğunu gördük."

Kaynak: TV100

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