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Ankara'da özel halk otobüsü krizi büyüyor!

Emekli ve engelliye ücretsiz, öğrencilere de indirimli ulaşımı kaldıran özel halk otobüslerine uyarı geldi. EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da karar alan otobüs sahiplerine 'yaptırım' uygulayacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 15:43, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:51
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Ankara'da özel halk otobüsü krizi büyüyor!

Ankara'da ulaşım krizi büyüyor. Özel halk otobüslerinin emekli ve engelliye ücretsiz, öğrencilere de indirimli ulaşımı kaldıracağını açıklamasının ardından EGO Genel Müdürlüğü'ndan yasal düzenlemelere uymayanlara 'yaptırım' uygulayacağı açıklaması geldi.

Özel toplu ulaşım işletmelerine 'yaptırım' uyarısı geldi

Ankara'da EGO, 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman ve indirimli yolcu taşımayacaklarını açıklayan özel halk otobüslerini 'yaptırım' uygularız diyerek uyardı.

Ankara'da özel halk otobüslerinin 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldıklarını açıklamasının ardından bir açıklama da EGO'dan geldi. EGO Genel Müdürlüğü, yasal düzenlemeleri uygulamayan özel toplu ulaşım işletmelerine gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

EGO'dan açıklama geldi

EGO, başkentte hizmet veren özel halk otobüsçülerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) kendilerine sağlanan gelir desteğinin kesilmesi gerekçesiyle 1 Şubat itibarıyla ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı almasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Adres olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gösterildi

Açıklamada, ABB'nin toplu taşıma hizmetlerini ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sürdürdüğü, özel halk otobüsü işletmelerinin de bu kapsamda vatandaşlara hizmet vermekle yükümlü olduğu vurgulandı. Ücretsiz ya da indirimli seyahat hakkından yararlanan vatandaşlar için sağlanan destek ödemelerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlendiği ve ilgili mevzuat doğrultusunda uygulandığı aktarılan açıklamada, söz konusu ödeme tutarlarının yalnızca Bakanlık tarafından düzenlendiği, belediyelerin ise bu ödemeleri yapma zorunluluğunun bulunmadığı kaydedildi.

EGO: Toplam 480 milyon lira destek verdik

Açıklamada, buna rağmen 2020'den bu yana özel halk otobüslerine toplamda 480 milyon lira tutarında destek sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki son dönemde yaşanan gelişmeler, özellikle SGK borçları nedeniyle uygulanan haciz işlemleri gibi mali sıkıntılar, bu desteklerin devamını mümkün kılmamaktadır. Kalıcı çözümün adresi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır. Bakanlığın, özel halk otobüslerine sağlanan destek ödemelerini artırması ve bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini teminat altına alması gerekmektedir. ABB olarak, yasal düzenlemeleri uygulamayan, ücretsiz, indirimli veya öğrenci abonman kartı sahiplerini toplu taşıma araçlarına kabul etmeyen özel toplu ulaşım işletmelerine gerekli yaptırımların uygulanacağını hatırlatırız."

"Maliyetler esnafa yükleniyor"

Abonman, indirimli ve ücretsiz kartların 1 Şubat'tan itibaren özel halk otobüslerinde geçmeyeceği açıklanmıştı. Yapılan açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadığı, bakanlık tarafından ücretsiz hizmet verilen yolcuların maliyetlerinin esnafa yüklendiği kaydedilmişti.

Özel halk otobüsleri tam biletlerin geçerli olacağını açıklamıştı

Ekonomik olarak hizmetlerinin devam etmesinin imkansız olduğu ifade edilirken 1 Şubat'tan itibaren Ücretsiz, Öğrenci Abonman, İndirimli kartların değil, sadece tam biletlerin geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı

"SGK ve vergi borçlarının tahsil edilmesi amacıyla belediyelerin gelirlerinde yapılan kesintiler nedeniyle, özel halk otobüslerine verilmekte olan abonman, indirimli ve ücretsiz tarife gelir desteği uygulaması, 31 Aralık 2024 tarihinde sona ermiştir. Bugüne kadar yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında halen gelir desteği ödemesi yapılıp yapılmayacağı yönünde karar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilememiştir.

Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ücretsiz hizmet alan yolcular için ödenen gelir destekleri, bir günlük hizmetimizi ancak karşılamakta ve hizmet verirken ortaya çıkan tüm maliyetler esnaflarımızın üzerine bırakılmaktadır. Ekonomik olarak hizmetlerimizi devam ettirmemizin imkansız hale gelmesinden dolayı, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren ücretsiz, öğrenci abonman, indirimli tarifelerden faydalanan yolcularımıza, istemeyerek de olsa hizmet verilemeyecektir. 1 Şubat itibarıyla özel halk otobüslerinden yalnızca tam bilet ücreti ödeyen yolcularımız faydalanabilecektir.

Ücretsiz, öğrenci abonman ya da indirimli tarife kullanan yolcularımızın, kamu araçlarını tercih etmelerini rica ediyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

EGO'nun konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı şöyle:

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