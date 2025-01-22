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Maltepe Belediyesine 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan iddianame

Maltepe Belediyesi'nde 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirilen ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç'ın da aralarında olduğu 32 şüpheli hakkında 'Kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 15:46, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 16:01
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Maltepe Belediyesine 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan iddianame

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Maltepe Belediyesinde 2019-2021 yıllarındaki araç kiralama ihalelerinin 7'sine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 32 zanlı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 7 ihalede de yaklaşık maliyetin Bakanlar Kurulu kararına aykırı belirlendiği ve mevzuata uygun hesaplanması gereken yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli arasında fark olduğu kaydedildi. Belediyenin çağırdığı firmalar arasında işçi-işveren, vekalet ve ticari ilişkilerin olduğu belirtilen iddianamede, ihale işlemlerinin aynı kişilerce izlendiği, aynı IP numaralarının kullanıldığı, ihaleleri hep aynı firmanın kazandığı ve diğer davet edilen firmaların ya ihaleye gelmediği ya da sürekli aynı belgeleri eksik sunmak suretiyle elendiği aktarıldı.

'BELEDİYENİN DE ZARARA UĞRATILDIĞI İFADE EDİLDİ'

İddianamede, bazı şüphelilerin ihalelerde anlaşmalı firmalardan teklif alarak yaklaşık maliyet oluşturdukları, firmaların ise yaklaşık maliyeti yüksek belirleyerek belediyenin zarara uğratılmasına sebep oldukları ve ihaleleri temel ilkelere aykırı şekilde yaparak lehlerine sonuçlandırdıkları belirtildi. Kamu İhale Kurumu (KİK) kararına rağmen temel ilkelere aykırı doküman hazırlanarak ihaleye katılımın sınırlandırıldığı ve ihaleleri aynı firmanın kazanmasının sağlandığı anlatılan iddianamede, ihalelerde aynı firmalardan alınan yüksek tekliflerle yaklaşık maliyetin olması gerekenin üzerinde belirlenerek belediyenin de zarara uğratıldığı ifade edildi. İddianamede, ihale sürecinde gerçekleşen yasak fiil ve davranışlara ilişkin haklarında makul şüphe oluşan Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Yardımcısı Salih Kara hakkında suçu işlediklerine dair kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphenin bulunduğu kaydedildi.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, Belediye Başkanı Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin 'zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma' suçundan 5'er yıl 3'er aydan 12'şer yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 12 şüpheli hakkında da 'kamu kurumu veya kuruluşları adına ihalesine fesat karıştırma' suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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