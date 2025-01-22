Yangında ölen aşçı Eslem, otelde yılbaşı öncesi işe başlamış

Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında ölen 76 kişiden aşçı Eslem Uyanık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi. Uyanık için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ve Eslem Uyanık'ın annesi Hatice, üniversite arkadaşları ile restoranda birlikte çalıştığı arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Eslem Uyanık, şehir mezarlığında toprağa verildi.

YANGIN SIRASINDA OTELİN 12'NCİ KATINDAYMIŞ

Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Eslem Uyanık'ın yılbaşı öncesi, yangının çıktığı otelde aşçı olarak göreve başladığı öğrenildi. Yangın sırasında Uyanık'ın otelin 12'nci katında olduğu belirtildi. Uyanık'ın Mutfak Sanatları Akademisi'nde aşçılık eğitimi aldığı, İstanbul ve Muğla başta olmak üzere birçok seçkin restoranda çalıştığı bildirildi.