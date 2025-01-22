Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Bolu belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdürü gözaltına alındı
Bolu belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdürü gözaltına alındı
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış
Kartlı ödemelerde rekorlar yılı: 2024'te 15,8 trilyon TL'lik işlem
Kartlı ödemelerde rekorlar yılı: 2024'te 15,8 trilyon TL'lik işlem
DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
Bakan Şimşek'ten gıda sektörüne uyarı: Fahiş fiyat bahaneniz yok
Bakan Şimşek'ten gıda sektörüne uyarı: Fahiş fiyat bahaneniz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia
Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
En fazla konut nerede satıldı?
En fazla konut nerede satıldı?
2025-YDS/1 başvuruları başladı
2025-YDS/1 başvuruları başladı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
Gözler yarın açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler yarın açıklanacak 'faiz' kararında
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Mobil bankacılık dolandırıcılığı! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı
Mobil bankacılık dolandırıcılığı! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı
'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'
'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'
Özel okula yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
Özel okula yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Slovak futbolcu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 16:45, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 16:49
Yazdır
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 29 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin devamı için İstanbul'a gelen Skriniar'ın daha sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Milan Skriniar'ın kariyeri

Milan Skriniar, 11 Şubat 1995'te Slovakya'da dünyaya geldi.

Futbola Zilina'da başlayan 1,88 metre boyundaki savunma oyuncusu, A takıma yükseldikten bir sene sonra kiralık olarak ViOn forması giydi.

Yarım sezon ViOn'da oynadıktan sonra Zilina'ya dönen Skriniar, futbola başladığı takımında 2,5 sezon oynadıktan sonra 2015-2016 sezonunun devre arasında İtalya'nın Sampdoria ekibine transfer oldu.

Buradaki 1,5 sezonluk performansının ardından İtalyan devi Inter'e imza atan Milan Skriniar, Milano ekibinde 6 sezon oynadı.

2023-2024 sezonu başında Paris Saint-Germain'e transfer olan Slovak savunmacı, kariyerine 1,5 yıldır Fransız ekibinde devam ediyor.

Bu sezon Ligue 1'de 5 maçta forma giyen Skriniar, bu karşılaşmalarda 381 dakika sahada kalırken 1 kez sarı kart gördü.

Slovakya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan deneyimli oyuncu, milli formayı 77 kez giyerken 3 de gol attı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber