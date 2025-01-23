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Kartlı ödemeler yüzde 86 arttı

Banka ve kredi kartlarıyla harcama tutarı geçen sene yıllık bazda yüzde 86 artarak 14 trilyon 867 milyar lira oldu. Tüketiciler en fazla kartlı harcamayı market ve AVM'lerde gerçekleştirdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 07:29, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 07:30
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Kartlı ödemeler yüzde 86 arttı

Banka ve kredi kartlarıyla harcama tutarı 2024'te yıllık bazda yüzde 86 artarak 14 trilyon 867 milyar 249,2 milyon lira olurken, tüketiciler en fazla harcamayı market ve alışveriş merkezlerinde (AVM) gerçekleştirdi. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Türkiye'de 2024 yılında banka ve kredi kartlarıyla harcamaların sektörel dağılımları belli oldu. Ödemelerin sektörel dağılımlarına bakıldığında, en fazla harcamanın 2 trilyon 629 milyar 905 milyon lira ile market ve AVM kategorisinde görüldü. Söz konusu dönemde banka ve kredi kartlarıyla hizmet sektörlerinde 975 milyar 756,1 milyon lira ödendi.

İNTERNETİN PAYI %29

Türkiye'de 2024 yılında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalar önceki yıla göre yüzde 86 artış kaydetti. 2023'te banka ve kredi kartlarıyla 7 trilyon 972 milyar 32 milyon liralık işlem gerçekleşmişti. Geçen yıl banka ve kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerin 4 trilyon 328 milyar 901 milyon liralık kısmı internet üzerinden yapıldı. Alışverişlerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 29 olarak hesaplandı. 2024 yılında harcamalarda en fazla artış, yüzde 173 ile diğer kategorisinde yaşandı. Bu arada Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2024 yılına ilişkin verileri açıkladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme tutarı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 92 artarak 15 trilyon 845 milyar lira oldu.

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