Bolu belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdürü gözaltına alındı
Bolu belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdürü gözaltına alındı
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış
Kartlı ödemelerde rekorlar yılı: 2024'te 15,8 trilyon TL'lik işlem
Kartlı ödemelerde rekorlar yılı: 2024'te 15,8 trilyon TL'lik işlem
DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
Bakan Şimşek'ten gıda sektörüne uyarı: Fahiş fiyat bahaneniz yok
Bakan Şimşek'ten gıda sektörüne uyarı: Fahiş fiyat bahaneniz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia
Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
En fazla konut nerede satıldı?
En fazla konut nerede satıldı?
2025-YDS/1 başvuruları başladı
2025-YDS/1 başvuruları başladı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
Gözler yarın açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler yarın açıklanacak 'faiz' kararında
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Mobil bankacılık dolandırıcılığı! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı
Mobil bankacılık dolandırıcılığı! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı
'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'
'Bankaların kar hırsına dur demek lazım'
Özel okula yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
Özel okula yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında ailesinden 13 kişi ile birlikte yaşama veda eden Zehra Sena Gültekin'in hikayesi yürek sızlattı. Gültekin'in eşi Bilal Gültekin ile Uygur Türkü Sümeyye'ye kucak açtığı ve koruyucu ailesi olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 17:30, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 17:30
Yazdır
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yaşamını yitiren Zehra Sena Gültekin'in, yangın sırasında annesini arayarak helallik istediği öğrenildi. Ayrıca, Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin'in Uygur Türkü küçük bir kızın koruyucu ailesi olduğu belirtildi. Gültekin'in komşusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sena, sen o emanet kızına, 'kuzucuk' dediğin için o da sana 'kuzucuk' derdi. Siz ne güzel insanlardınız. Hepimiz şahidiz güzel komşum" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları personeli olduğu öğrenilen Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, çocukları ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'e tatile gitmişti. Zehra Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çiftin çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık ve Sümeyye'nin de aralarında bulunduğu Gültekin ailesinden 8 kişi yangında hayatını kaybetti. Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin'in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Ayrıca, Zehra Sena ve Bilal Gültekin'in Uygur Türk'ü minik Sümeyye'nin koruyucu ailesi olduğu öğrenildi.

"Siz ne güzel insanlardınız"

Zehra Sena Gültekin'in komşusu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da birbirinden güzel yavrularıyla tatilde olan nadide komşum Zehra Sena Gültekin, eşi Bilal Gültekin, çocukları Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık, Muhammet Selim'i kalbimin kaldıramayacağı kadar ağır bir şekilde kaybettik. Ah, yanlarından hiç ayırmadıkları ve kendi evlatları gibi büyüttüklerine şahit olduğumuz Doğu Türkistan zulmünden korudukları minik kız Sümeyye'de bu yangında vefat etmiş. Sena, sen o emanet kızına, 'kuzucuk' dediğin için o da sana 'kuzucuk' derdi. Siz ne güzel insanlardınız. Hepimiz şahidiz güzel komşum, şahidiz. Bu yangına sebep olanlar, ihmale neden olanlar hesap verecek. Kesinlikle takibimizdedir. Kimse dikkat dağıtmaya çalışmasın" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber