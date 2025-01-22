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Yılın ilk MGK toplantısı yapıldı: 'Kırmızı Kitap' güncellendi

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi yenilendi. Toplantının ardından yazılı olarak yapılan açıklamada, PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki mevcut durumu istismar etmesine izin verilmeyeceği, bölgemizdeki tüm terör örgütlerinin her halükarda tasfiye edileceği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 22:45, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 22:51
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Yılın ilk MGK toplantısı yapıldı: 'Kırmızı Kitap' güncellendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Toplantının ardından İletişim Başkanlığı'nca Milli Güvenlik Bildirisi yayımlandı.

Yayımlanan bildiride Türkiye'nin iç ve dış güvenliğine dair kritik değerlendirmeler yapıldı, önemli kararlar alındı. Bildiride 5 yılda bir düzenli olarak güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin (MGSB) Türkiye'de, bölgede ve dünyada meydana gelen ve gelmesi muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesiyle yeniden revize edilerek, MGSB-2020'nin yerine MGSB-2025'in yürürlüğe girmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Bildiride şu maddeler yer aldı;

1. Düzenli olarak beş yılda bir, ihtiyaç halinde ivedilikle güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi (MGSB); Türkiye'de, bölgede ve dünyada meydana gelen ve gelmesi muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesiyle yenilenmiş ve kurulca uygun bulunmuştur.

MGSB-2020'nin yürürlükten kaldırılarak MGSB-2025'in yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

2. 2024 yılında vuku bulan ve milli güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askeri, iktisadi ve içtimai gelişmeler değerlendirilmiş; 2025 yılında karşı karşıya kalınabilecek meseleler ile bu çerçevede yürütülecek faaliyetler ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.

3. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemdeki uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

4. Suriye'deki yeni yönetimin; devletin egemenliğinin, üniter yapısının, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanması ile ülkedeki tüm etnik, dini ve mezhebi grupların temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması hususundaki iradesine, Suriye'nin yeniden inşasına, Suriye halkının huzur ve refaha kavuşmasına tam destek verileceği bir kez daha teyit edilmiştir.

5. PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki mevcut durumu ve muhtemel gelişmeleri herhangi bir şekilde istismar etmesine izin verilmeyeceği hatırlatılmış; bölgemizdeki dost ve kardeş halkların düşmanı olan tüm terör örgütlerinin her halükarda tasfiye edileceği vurgulanmıştır.

6. Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı olması ve Filistin meselesinin adil bir şekilde çözümü için başlangıç teşkil etmesi gerektiğinin altı çizilmiş; insani yardımların Gazze halkına engelsiz, kesintisiz ve hızla ulaştırılmasının önemine dikkat çekilmiştir.

Bununla birlikte, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan mütecaviz eylemlerini Suriye topraklarına da sirayet ettirmesinin, bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik gayretlerin önünde engel oluşturduğu ifade edilmiştir.

7. Türkiye'nin; Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın muhtelif bölgelerindeki ihtilafların çatışmaya dönüşmeden çözümünün sağlanması, süregelen çatışmaların ise sulh ile neticelenmesi istikametindeki faaliyetlerini yoğunlaştırarak küresel barış ve istikrarın tesisine azami katkıyı sunmaya devam edeceği belirtilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

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