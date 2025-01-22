Bakanlıktan Kartalkaya'daki yangında yaralananlara dair açıklama
Sağlık Bakanlığı, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralanan 39 kişinin taburcu edildiğini, 12 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 18:55, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 19:47
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 1'i ağır 51 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, "39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.