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Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 8 sanık hakkında iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 20:04, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 20:24
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 8 sanık hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç ile Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu'nun, 'kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

Trafik Şube'de görevli komiser Talha Atalay hakkında ise 'kamu görevlisinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan hapis cezası talep edildi. Sanıklar Fatih Küçükertutan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan, Yunus Hasar da 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanacak. Hazırlanan iddianame Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilirken sanıklar, 26 Mart 2025'te hakim karşısına çıkacak.

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