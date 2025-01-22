Yangında ölenlerin cenazeleri piliç tırına mı konuldu?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ancak morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazelerin Beypiliç firmasına ait soğuk hava depolu bir tıra yerleştirildiği iddia edilmişti.

Tırın üzerinde bulunan kızarmış tavuk görseli, sosyal medyada tepki topladı. Bu durum üzerine Beypiliç, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, yaşanan olayın trajik bir durum olduğunu ve cenazelerin taşınması için tırın kullanıldığını belirtti. Firma, kullanılan tırın soğuk hava deposu özellikli olduğunu ve yalnızca lojistik amaçlarla kullanıldığını vurguladı.

Beypiliç'in açıklaması şu şekilde:

Önceliğimiz hızlı destek sağlamak oldu



Değerli Vatandaşlarımız, Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve hepimizi derinden sarsan elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısıyla doluyuz. Elim olay sonrası resmi kurumlardan gelen talep üzerine: soğuk hava sistemine sahip araçlarımızı toplumsal dayanışma anlayışımızla olay yerine gönderdik.

Bu gibi olaylarda bilindiği gibi zamanla yarışılması ve hızlı aksiyon alınması oldukça önemlidir. Önceliğimiz hızlı destek sağlamak olduğu için ilk etapta araç üzeri giydirmeler ile zaman kaybedilmemiştir fakat devamında yola çıkan ekip arkadaşlarımız, olay yerine ulaşan araçlarımızın üzerinde yer alan logoları kapatmışlardır.

Kurumumuzu derinden üzmüştür

Ancak basın mensuplarının, araçlarımızın üstü kapatılmadan önce çekilmiş fotoğrafları servis etmeleri duyarlı vatandaşlarımızı ve sadece yardım amacı ile orada bulunan kurumumuzu derinden üzmüştür. Markamızın, toplumumuzu yaralayan bu tür acılı olaylardan reklam amaçlı yararlanması asla söz konusu olamaz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Saygılarımızla