Beşiktaş, Avrupa'da 3. galibiyetini aldı

Beşiktaş, grup aşamasında Ajax, Frankfurt, Maccabi Tel Aviv ve Bodo Glimt'e mağlup olurken Lyon, Malmö ve Athletic Bilbao'yu yendi.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 3. galibiyeti aldı ve son 24'e kalma şansını son hafta oynanacak Twente müsabakasına bıraktı.

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