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Belediye başkanının içinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı

Adana'da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu belediye personelinin otomobiline silahlı saldırı düzenlendi. İşten çıkarılan eski belediye çalışanı A.A.'nın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 21:28, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 21:32
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Belediye başkanının içinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. İşten çıkarılan eski belediye çalışanı A.A., sorumlu tuttuğu belediye personeli Benal Karagöz'ün içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açtı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayın ardından kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Belediye Başkanı Karaköse, Karagöz ile sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında saldırıyı gerçekleştiren A.A.'nın işe gelmemesi nedeniyle tutulan rapor sonrasında işten çıkarıldığını, kimsenin bundan sorumlu olmadığını söyledi.

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