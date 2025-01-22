Güvenlik görevlisi çalıştığı bankada intihar etti

Ziraat Bankası Nevşehir Şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Doğuş Ş. (34), bankanın tuvaletinde henüz bilinmeyen bir nedenle başına bir el ateş ederek ağır yaralandı. Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra tuvalete giden bir başka banka çalışanı, Doğuş Ş.'yi yerde kanlar içinde görünce, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğuş Ş. sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.