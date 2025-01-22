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Suriye'den PKK/YPG'ye uyarı: Güç kullanmak için hazır olacağız

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, terör örgütü PKK/YPG'yi uyararak, "Müzakere kapısı şu anda açık. Eğer güç kullanmak zorunda kalırsak, hazır olacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 23:25, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 23:27
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Suriye'den PKK/YPG'ye uyarı: Güç kullanmak için hazır olacağız

Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, terör örgütü PKK/YPG'yi uyardı.

Kasra, terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu silahlı grupların Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanması konusunda, "Müzakere kapısı şu anda açık. Eğer güç kullanmak zorunda kalırsak, hazır olacağız. Bize petrol teklif ettiler ama biz petrol istemiyoruz, kurumları ve sınırları istiyoruz." dedi.

FİDAN: "YPG KENDİNİ FESHETMEZSE OPERASYON YAPARIZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG'nin kendini feshetmemesi durumunda askeri operasyon mesajı verdi.

Şam'daki yeni yönetimin savaşmaktan korkan bir yönetim olmadığını belirten Fidan, "Eğer askeri harekat olmasını istemiyorsanız bizim tarafımızdan ya da
Suriye'deki yeni yönetim tarafından bunun şartları bellidir. Uluslararası başka ülkelerden gelen teröristlerin ülkeyi, Suriye'yi terk etmesi gerek" diye konuştu.

Fidan ayrıca gereğinin yapılmadığı takdirde askeri harekat yapılacağını söyledi. Türkiye'nin Suriye halkının "zorlu yolunu kolaylaştırmak" için üzerine düşeni yapacağını söylemişti.

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