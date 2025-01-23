23 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları
23 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları.
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/14.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Çad Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına iştirak edecek ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Encemine)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi ile 2023'e ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri yatırım harcamaları bültenini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
GÜNCEL
1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 79 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.
SPOR
1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
2- THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.30)
3- Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Belçika'nın Asterix Avo ekibini konuk edecek.
(İstanbul/17.00)
4- CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu (çeyrek final) rövanş maçında Galatasaray Daikin, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.30)
5- SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftası, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD maçıyla başlayacak.
(Ordu/15.00)