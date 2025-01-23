23 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları.

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi ile 2023'e ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri yatırım harcamaları bültenini açıklayacak.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Çad Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına iştirak edecek ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net