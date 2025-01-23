Meclis'in aritmetiği değişti! İşte seçim sonrası AK Parti'ye geçen vekiller

Meteorolojiden 38 il için sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden 38 il için sağanak yağış uyarısı
Geri Ödemesiz 5.000 TL Avans!
Geri Ödemesiz 5.000 TL Avans!
Sponsorlu İçerik
Üç bakandan fahiş fiyat toplantısı
Üç bakandan fahiş fiyat toplantısı
Kartlı ödemeler yüzde 86 arttı
Kartlı ödemeler yüzde 86 arttı
Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında
Yılın ilk MGK toplantısı yapıldı: 'Kırmızı Kitap' güncellendi
Yılın ilk MGK toplantısı yapıldı: 'Kırmızı Kitap' güncellendi
Yanan otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı: Otel 'ağır hasarlı'
Yanan otelin ön hasar tespit raporu tamamlandı: Otel 'ağır hasarlı'
Türkiye'nin konut satış şampiyonu: Esenyurt ilk sırada
Türkiye'nin konut satış şampiyonu: Esenyurt ilk sırada
Yangında ölenlerin cenazeleri piliç tırına mı konuldu?
Yangında ölenlerin cenazeleri piliç tırına mı konuldu?
Kartalkaya'daki yangından acı haber: Ölü sayısı 79'a yükseldi
Kartalkaya'daki yangından acı haber: Ölü sayısı 79'a yükseldi
Sinan Ateş davasında 22 sanık hakkında takipsizlik kararı
Sinan Ateş davasında 22 sanık hakkında takipsizlik kararı
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış
Otel yangınında ağlatan detay: Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yapmış
DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia
Bolu'daki otel faciasında 'bu kadar da olmaz' dedirten iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Okul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
Yargının 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
2025-YDS/1 başvuruları başladı
2025-YDS/1 başvuruları başladı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024'te yüzde 13,5 arttı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Kartalkaya'daki otele ilişkin yayın yasağı kaldırıldı
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Aynı aileden 14 kişi vardı: Hepsi hayatını kaybetti
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Korkutan depremden sonra ürküten açıklama
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Meteoroloji kuvvetli yağış için uyardı
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
Müzelerde sömestir coşkusu! Bazıları indirimli bazıları ücretsiz
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında deprem
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
SUV modeller 2024'te zirvede: İşte en çok satan SUV modeli
Ana sayfaHaberler Siyasi

Meclis'in aritmetiği değişti! İşte seçim sonrası AK Parti'ye geçen vekiller

AK Parti, 1,5 yıllık süreçte 7 ismi saflarına katarak, vekil sayısını 269'a yükseltti. AK Parti'ye şimdiye kadar 5 İyi Partili, 1 Yeniden Refahlı ve 1 Gelecek Partili olmak üzere 7 milletvekili katıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Ocak 2025 07:23, Son Güncelleme : 23 Ocak 2025 07:41
Yazdır
Meclis'in aritmetiği değişti! İşte seçim sonrası AK Parti'ye geçen vekiller

Bir süre önce İyi Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu'nun önceki gün AK Parti'ye geçmesiyle, TBMM'de sandalye sayısı bir kez daha değişti. 14 Mayıs 2023 Milletvekilleri seçimlerinde HÜDAPAR ve DSP'yi de kendi listelerinden seçime sokan AK Parti, 268 milletvekili çıkarmış, seçim sonrası 4'ü HÜDAPAR, 1'i DSP olmak üzere 5 milletvekili kendi partilerine geçiş yapmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise bakanlık görevi için vekillikten istifa etmek zorunda kalınca AK Parti'nin milletvekili sayısı 262'ye düşmüştü. AK Parti, 1,5 yıllık süreçte 7 ismi saflarına katarak, vekil sayısını 269'a yükseltti. AK Parti'ye şimdiye kadar 5 İyi Partili, 1 Yeniden Refahlı ve 1 Gelecek Partili olmak üzere 7 milletvekili katıldı.

2023 seçimlerinde 43 vekil çıkaran İyi Parti'nin vekil sayısı ise Zorlu'nun istifasının ardından 28'e geriledi. İyi Partili bazı vekiller CHP'ye geçerken bazıları ise bağımsız bir şekilde yoluna devam ediyor. Meclis'te CHP'nin 130, DEM Parti'nin 57, MHP'nin 47, Yeni Yol Parti'sinin ise 25 vekili bulunurken, 15 de bağımsız vekil yer alıyor. Öte yandan, 1,5 yıllık süreçte siyasi partilerden çeşitli nedenlerle birçok istifa da yaşandı.

Kaynak: Emrah Özcan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber