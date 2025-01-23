Meclis'in aritmetiği değişti! İşte seçim sonrası AK Parti'ye geçen vekiller

Bir süre önce İyi Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu'nun önceki gün AK Parti'ye geçmesiyle, TBMM'de sandalye sayısı bir kez daha değişti. 14 Mayıs 2023 Milletvekilleri seçimlerinde HÜDAPAR ve DSP'yi de kendi listelerinden seçime sokan AK Parti, 268 milletvekili çıkarmış, seçim sonrası 4'ü HÜDAPAR, 1'i DSP olmak üzere 5 milletvekili kendi partilerine geçiş yapmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise bakanlık görevi için vekillikten istifa etmek zorunda kalınca AK Parti'nin milletvekili sayısı 262'ye düşmüştü. AK Parti, 1,5 yıllık süreçte 7 ismi saflarına katarak, vekil sayısını 269'a yükseltti. AK Parti'ye şimdiye kadar 5 İyi Partili, 1 Yeniden Refahlı ve 1 Gelecek Partili olmak üzere 7 milletvekili katıldı.

2023 seçimlerinde 43 vekil çıkaran İyi Parti'nin vekil sayısı ise Zorlu'nun istifasının ardından 28'e geriledi. İyi Partili bazı vekiller CHP'ye geçerken bazıları ise bağımsız bir şekilde yoluna devam ediyor. Meclis'te CHP'nin 130, DEM Parti'nin 57, MHP'nin 47, Yeni Yol Parti'sinin ise 25 vekili bulunurken, 15 de bağımsız vekil yer alıyor. Öte yandan, 1,5 yıllık süreçte siyasi partilerden çeşitli nedenlerle birçok istifa da yaşandı.

Kaynak: Emrah Özcan